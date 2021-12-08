7 декабря после матча ЛЧ состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
Коуч ответит на вопросы журналистов после встречи в Киеве с «Шерифом» (1:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.
Также расскажет о впечатлениях от матча и украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб.
Пресс-конференция Де Дзерби и Вернидуба после игры ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
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