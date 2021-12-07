ФОТО. Динамо провело тренировку в Лиссабоне накануне матча ЛЧ

Поединок 6-го тура ЛЧ «Бенфика» – «Динамо» состоится 8 декабря в 22:00

  • 07.12.2021 23:40
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ФОТО. Динамо провело тренировку в Лиссабоне накануне матча ЛЧ
© ФК Динамо Киев

В преддверии заключительного поединка группового раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» киевское «Динамо» провело традиционные предматчевые мероприятия на арене предстоящего противостояния – «Эштадиу да Луш».

После вчерашней четырехчасовой задержки рейса из Киева и позднего прилета в Лиссабон (в 11 вечера по местному времени и в час ночи по Киеву) команда утром получила чуть больше времени на сон. После отдыха динамовцы отправились на автобусный тур по главным достопримечательностям Лиссабона. Вернувшись в гостиницу и пообедав, команда собралась на теоретическое занятие, после которого выехала на «Эштадиу да Луш».

В 18:30 по Лиссабону началась предматчевая пресс-конференция «Динамо», в ходе которой на вопросы представителей СМИ ответили главный тренер киевлян Мирча Луческу и капитан команды Сергей Сидорчук. «Бенфика» свою открытую тренировку провела утром на клубной базе Benfica Campus в Сейшале, а наставник команды Жорже Жезуш пообщался с журналистами на «Эштадиу да Луше» чуть раньше, чем представители «Динамо».

После регламентного общения с медиа динамовцы вышли на поле «Эштадиу да Луш». Домашний стадион «Бенфики» входит в число крупнейших футбольных арен Европы и по вместительности лишь немного отстает от НСК «Олимпийский», имея 65 тысяч зрительских мест.

Первые 15 минут тренировки динамовцев были открыты для СМИ. За отведенное время игроки провели разминку, беговые упражнения и упражнения с мячом в парах. Появление команды на поле сопровождал дождь, который несколько раз за сегодняшний день спускался на Лиссабон. Завтра же осадков в столице Португалии не ожидается, а температура воздуха на время начала матча составит комфортные для футбола +13 градусов.

В день игры тренерский штаб «Динамо» проведет финальную установку на матч, а на стадион команда отправится за два часа до стартового свистка. Отель, в котором разместилась делегация «Динамо», расположен в 10 километрах от «Эштадиу да Луш», поэтому дорога на стадион займет около 20 минут.

Напомним, что поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени. После матча команда заночует в Лиссабоне, вылет в Киев намечен на утро четверга.

ФОТО. Динамо провело тренировку в Лиссабоне накануне матча ЛЧ

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Источник — ФК Динамо Киев

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