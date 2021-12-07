Сергей СИДОРЧУК: «Будем биться за кайф от игры и за бонусы»

Полузащитник «Динамо» рассказал о мотивации команды в грядущем поединке с «Бенфикой»

  • 07.12.2021 21:54
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Сергей СИДОРЧУК: «Будем биться за кайф от игры и за бонусы»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук принял участие в пресс-конференции накануне поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» на «Эштадиу да Луш».

- У «Динамо» нет турнирной мотивации, за что завтра вы будете биться на поле?
- Как перед матчем с «Баварией» в прошлом туре, так и сейчас тренер говорит, чтобы мы просто показали хороший футбол и кайфовали от игры. Также за бонусы, которые предусмотрены в Лиге чемпионов.

- «Динамо» играло с «Бенфикой» еще в первом туре. Изменился ли в игровом плане соперник за эти три месяца?
- Практически не изменился, судя по тому, что нам Мистер показывал на разборах игр. Думаю, сейчас им тяжелее в психологическом плане. К первой игре в Киеве они подходили после серии побед, к тому же выход в Лигу чемпионов через квалификацию дал им определенный стимул. Сейчас у них дела идут не совсем хорошо. Думаю, у них есть проблема в психологии. А с точки зрения тактики наши соперники не поменялись.

- Вчера команда задержалась в «Борисполе». Как это повлияло на график подготовки к матчу?
- Да особо никак не повлияло. Просто позже легли спать и позже поужинали. Хорошо, что прилетаем за два дня, и есть время отдохнуть.

- Смотрели ли вы игру со «Спортингом»? Не кажется ли вам, что это идеальная модель контратакующей игры против «Бенфики»?
- Смотрели, но не полностью матч – нам показывали нарезки игры, фрагменты, игровые зоны, на которые нужно обратить внимание. Думаю, завтра Мистер еще более детально расскажет нам, как мы должны будем действовать на поле.

- Какой футбол завтра покажет команда?
- В идеале завтра хотелось бы сыграть так, как мы провели второй тайм ответного матча с «Баварией».

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Динамо Киев

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