7 декабря в 22:00 в Мадриде состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Интер».
Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Реал – Интер. Лунин опять в запасе. Стартовые составы команд
Источник — УЕФА
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Если бы 1-е место было гарантированное, то Лунин бы играл с высокой вероятностью.
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