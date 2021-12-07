Реал – Интер. Лунин опять в запасе. Стартовые составы команд

7 декабря в 22:00 в Мадриде пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов

  • 07.12.2021 21:20
  • 307 просмотров
  • 2 комментария
Реал – Интер. Лунин опять в запасе. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в 22:00 в Мадриде состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Интер».

Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Интер. Лунин опять в запасе. Стартовые составы команд

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 07.12.2021 21:33
    +1
    Коню понятно было шо не светит ему сыграть в этой лч
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    alefteev77
    alefteev77, 07.12.2021 21:40
    0
    Реалу важно занять 1-е место, чтобы при жеребьевке 1/8 ЛЧ были потенциальное лучшие соперники, а то можно сразу на МанСити, Бавария или Ливерпуль попасть. Так что Реалу в этом матче нужна минимум ничья.
    -
    Если бы 1-е место было гарантированное, то Лунин бы играл с высокой вероятностью.
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