Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать: я расстроился из-за Золотого мяча»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признал, что его расстроили результаты голосования за Золотой мяч. Трофей достался Лионелю Месси.
«На прошлой неделе было не лучшее время. Не буду скрывать, я расстроился. Я уважаю Месси, уважаю то, чего он добился. Тот факт, что я был претендентом на трофей, уже говорит о моем уровне».
«Но мне жаль, что так все случилось. Обидно, что я был так близок, но не сумел достичь цели», - сказал Левандовски.
Роберт получил трофей лучшего форварда года.
Источник — Marca
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малалєтки любителі Мессі постійно «перевзуваються»: коли в Мессі найкраща статистика, то золотий мяч «повинен дістатись тому, у кого найкраща статистика». Коли по статистиці Мессі не найкращий, то вже тоді йде перераховування трофеів. А коли ні там не перший, ні там, тоді просто фразочки «та він всеодно найкращий у всій галактиці». Клоуни
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Надо признать, что голосуют очень странные журналисты из экзотических стран, которые видимо не очень в курсе футбольных дел и слабо понимают в футболе. Видимо они голосуют за тех, чьи фамилии они знают.
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Месси уже ели бегают по полю последние 2 сезона.
малалєтки любителі Мессі постійно «перевзуваються»: коли в Мессі найкраща статистика, то золотий мяч «повинен дістатись тому, у кого найкраща статистика». Коли по статистиці Мессі не найкращий, то вже тоді йде перераховування трофеів. А коли ні там не перший, ні там, тоді просто фразочки «та він всеодно найкращий у всій галактиці». Клоуни
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