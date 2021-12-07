Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать: я расстроился из-за Золотого мяча»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признал, что его расстроили результаты голосования за Золотой мяч. Трофей достался Лионелю Месси.

«На прошлой неделе было не лучшее время. Не буду скрывать, я расстроился. Я уважаю Месси, уважаю то, чего он добился. Тот факт, что я был претендентом на трофей, уже говорит о моем уровне».

«Но мне жаль, что так все случилось. Обидно, что я был так близок, но не сумел достичь цели», - сказал Левандовски.

Роберт получил трофей лучшего форварда года.