Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать: я расстроился из-за Золотого мяча»

Игроку хотелось завоевать престижную награду

  • 07.12.2021 19:45
  • 2570 просмотров
  • 12 комментариев
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать: я расстроился из-за Золотого мяча»
© marca.com

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признал, что его расстроили результаты голосования за Золотой мяч. Трофей достался Лионелю Месси.

«На прошлой неделе было не лучшее время. Не буду скрывать, я расстроился. Я уважаю Месси, уважаю то, чего он добился. Тот факт, что я был претендентом на трофей, уже говорит о моем уровне».

«Но мне жаль, что так все случилось. Обидно, что я был так близок, но не сумел достичь цели», - сказал Левандовски.

Роберт получил трофей лучшего форварда года.

Источник — Marca

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VK-Sport
    VK-Sport, 07.12.2021 20:20
    +5
    Роберт, не переживай, встретишься с ПСЖ в плей офф ЛЧ и надерешь ему зад!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 07.12.2021 20:11
    +3
    мы тоже...
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    Empty
    Empty, 07.12.2021 20:32
    +2
    jugulator, 07.12.2021 20:13
    Каким конкретно показателям?
    Гол+пас , хіба що цим вище рона
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 07.12.2021 21:05
    +1
    Vitalik_Medvid, 07.12.2021 20:58
    А в Жоржиньо Ліга Чемпіонів та Чемпіонат Європи. Причому і в ЛЧ, і на ЧЄ він був лідером, то мозком своїх команд. Тому якщо статистика «вторічна», то чому тоді золотий мяч не Жоржиньо?
    малалєтки любителі Мессі постійно «перевзуваються»: коли в Мессі найкраща статистика, то золотий мяч «повинен дістатись тому, у кого найкраща статистика». Коли по статистиці Мессі не найкращий, то вже тоді йде перераховування трофеів. А коли ні там не перший, ні там, тоді просто фразочки «та він всеодно найкращий у всій галактиці». Клоуни
    Жоржиньо не был никаким мозгом ни в Челси, ни в сборной Италии. Он даже не лучший центральный полузащитник в этих командах, так как ничем не сильнее Ковачича и Бареллы. По факту, Жоржиньо обычный ватокат, отдающий мяч ближнему игроку.
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    hanter83
    hanter83, 07.12.2021 20:11
    +1
    Роберт явно заслужили(ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ)ну, а из Месси сделали рекардсмена у котрого при нашей жизни этот рекорд не кто не отберёт.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.12.2021 21:26 (изменен)
    0
    jugulator, 07.12.2021 20:40
    По трофеям Месси превзошел Роберта, статистика в данном случае вторична.
    Интересно по какой тогда логике в 2010 году Золотой Мяч отдали Месси, а не Хави или Иньесте? По какой логике в 2019 году Золотой Мяч опять таки отдали Месси, а не ван Дейку?
    -
    Надо признать, что голосуют очень странные журналисты из экзотических стран, которые видимо не очень в курсе футбольных дел и слабо понимают в футболе. Видимо они голосуют за тех, чьи фамилии они знают.
    -
    Месси уже ели бегают по полю последние 2 сезона.
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    BaZia
    BaZia, 07.12.2021 21:08
    0
    Ти засмутився а мільйони людей м'яко кажучи Ох.. як "здивувались".
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 07.12.2021 20:58
    0
    jugulator, 07.12.2021 20:40
    По трофеям Месси превзошел Роберта, статистика в данном случае вторична.
    А в Жоржиньо Ліга Чемпіонів та Чемпіонат Європи. Причому і в ЛЧ, і на ЧЄ він був лідером, то мозком своїх команд. Тому якщо статистика «вторічна», то чому тоді золотий мяч не Жоржиньо?
    малалєтки любителі Мессі постійно «перевзуваються»: коли в Мессі найкраща статистика, то золотий мяч «повинен дістатись тому, у кого найкраща статистика». Коли по статистиці Мессі не найкращий, то вже тоді йде перераховування трофеів. А коли ні там не перший, ні там, тоді просто фразочки «та він всеодно найкращий у всій галактиці». Клоуни
    Ссылка
    Barack
    Barack, 07.12.2021 20:34
    0
    hanter83, 07.12.2021 20:11
    Роберт явно заслужили(ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ)ну, а из Месси сделали рекардсмена у котрого при нашей жизни этот рекорд не кто не отберёт.
    Месси и с шестью мячами был рекордсменом
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    Zhorik678
    Zhorik678, 07.12.2021 20:43
    -1
    сколько этому месси ещё будут давать мячи
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    jugulator
    jugulator, 07.12.2021 20:13
    -4
    hanter83, 07.12.2021 20:11
    Роберт явно заслужили(ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ)ну, а из Месси сделали рекардсмена у котрого при нашей жизни этот рекорд не кто не отберёт.
    Каким конкретно показателям?
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 07.12.2021 20:40
    -5
    Empty, 07.12.2021 20:32
    Гол+пас , хіба що цим вище рона
    По трофеям Месси превзошел Роберта, статистика в данном случае вторична.
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