Жилстрой-1 - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов по футболу

Харьковчанки пока еще сохраняют шансы на второе итоговое место в группе В

  • 07.12.2021 19:45
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Жилстрой-1 - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов по футболу
© ФК Жилстрой-1

В среду, 8 декабря, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится поединок пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов по футболу, в котором чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать команду «ПСЖ» из Франции.  

Жилстрой-1

В предыдущем туре женской Лиги чемпионов подопечные Валентины Котик сумели одержать свою первую победу в турнире, обыграв на выезде исландский клуб «Брейдаблик» со счетом 2:0. Победные голы забили Юлия Шевчук и Ольга Овдийчук. Тот успех позволил «Жилстрою-1» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице группы В. Более того, харьковчанки еще сохраняют шансы подняться выше, но для этого им надо побеждать в двух оставшихся матчах.

Задача очень сложная, тем более, что в первом матче этих соперниц в Париже выиграл более опытный и именитый клуб «ПСЖ» со счетом 5:0. Впрочем, француженки уже обеспечили себе первое место в группе и могут позволить себе сделать ротацию в Харькове. Если так произойдет, то какой-то шанс у хозяев поля может появиться.

Еще надо обратить внимание на то, что больше недели футболистки «Жилстроя-1» готовились к предстоящей встрече без игроков национальной сборной, которые провели два отборочных матча к чемпионату мира 2023 года (с Шотландией 1:1 и с Венгрией 2:4). В них принимали участие Ольга Басанская, Любовь Шматко, Дарья Апанащенко, Анна Петрик, Юлия Шевчук и Ольга Овдийчук. Насколько скажется в ту или иную сторону это обстоятельство на игре команды в предстоящем матче пока сказать трудно.  

ПСЖ

Как уже было сказано выше, «ПСЖ» за два тура до завершения группового этапа решил все свои турнирные вопросы. Команда выиграла 4 предыдущих поединка, забив в ворота соперниц 13 голов и не пропустив при этом в свои ни одного. Даже в случае  поражений в двух оставшихся поединках, француженки будут на первом итоговом месте, так как дважды выиграли у «Реала», который еще теоретически может их догнать по очкам.

Но, учитывая силу «ПСЖ», вряд ли можно предположить, что парижанки проиграют два матча подряд. Мало того, что у них достаточно сильная и стабильная основа, так еще и серьезная глубина состава. Поэтому на скамейке запасных здесь находятся не менее мастеровитые футболистки.

Достаточно сказать, что наряду с высококлассными местными французскими игроками, такими как Грас Гейоро, Леа Хелифи, Кейра Амрауи, Кадидьяту Диани, Мари-Антуанетт Катото, Санди Балтимор и других, в «ПСЖ» очень широко представлен интернационал из многих стран. К примеру, в воротах могут сыграть чешская легионерка Барбора Вотикова, Стефани Лабб из Канады, либо немка Шарлотт Фолль. Среди полевых игроков - это Аманда Илестедт (Швеция), Паулина Дудек (Польша), Рамона Бахманн (Швейцария), Сара Дебриц (Германия), Селин-Бизет Ильдхусей (Норвегия), Джордин Уитема (Канада). Одним словом, наставнику французского клуба Дидье Олле-Николь есть из кого выбирать, даже если потребуется ротация состава.       

Статистика встреч

В еврокубках «Жилстрой-1» и «ПСЖ» встречались только один раз в нынешнем сезоне, когда в уже упоминавшемся матче француженки выиграли у себя дома, забив пять «сухих» мячей в ворота гостей.

Ориентировочные составы:

«Жилстрой-1»: Гамзе, Алексанян, Шматко, Апанащенко, Басанская, Петрик, Кочнева, Шевчук, Садикоглу, Бойченко, Овдийчук

«ПСЖ»: Лабб, Каршауи, Де Алмейда, Дудек, Лоуренс, Фазер, Бахманн, Дебриц, Диалло, Ильдхусей, Уитема

Parimatch  
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8 декабря, среда

«Жилстрой-1» – «ПСЖ»
Харьков. Стадион «Металлист». 19:45
Арбитр: Фрида Нильсен (Дания)
ЖИЛСТРОЙ-1 - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:3

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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