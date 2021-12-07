Конкурент Дженоа в борьбе за выживание уволит главного тренера

Лука Готти близок к увольнению с поста главного тренера «Удинезе». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Двумя главными претендентами на пост Готти являются Пако Хемес и Роландо Маран. Также в СМИ фигурируют имена Марко Джампаоло и главного тренеры «Црвены Звезды» Деяна Станковича, которым также интересуется «Сампдория».

«Удинезе» является конкурентом «Дженоа» Андрея Шевченко в борьбе за выживание в Серии А. Сейчас «Удинезе» идет 14-м в турнирной таблице с 16 очками в активе.

Вчера «Удинезе» на выезде проиграл «Эмполи» 1:3.