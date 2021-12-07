Легенда клуба. Известно, кто заменит арестованного президента Сампдории

Новым президентом «Сампдории» может стать Джанлука Виалли. Пост президента клуба стал вакантным после того, как вчера был арестован владелец клуба Массимо Ферреро.

Его обвиняют в финансовых махинациях, но к клубу они отношения не имеют. Тем не менее, вчера Ферреро сразу же подал в отставку с поста президента «Сампдории».

Виалли является легендой «Сампдории», за которую он выступал с 1984 по 1992 годы. С ним команда в 1991 году завоевала единственный в своей истории чемпионский титул, а в 1992 году добралась до финала Лиги чемпионов. Виалли является вторым бомбардиром в истории «Сампдории» со 196 голами.

Летом 57-летний специалист входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии во время Евро-2020.