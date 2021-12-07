Легенда клуба. Известно, кто заменит арестованного президента Сампдории

Клуб может возглавить Джанлука Виалли

  • 07.12.2021 18:15
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Легенда клуба. Известно, кто заменит арестованного президента Сампдории
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Виалли

Новым президентом «Сампдории» может стать Джанлука Виалли. Пост президента клуба стал вакантным после того, как вчера был арестован владелец клуба Массимо Ферреро.

Его обвиняют в финансовых махинациях, но к клубу они отношения не имеют. Тем не менее, вчера Ферреро сразу же подал в отставку с поста президента «Сампдории».

Виалли является легендой «Сампдории», за которую он выступал с 1984 по 1992 годы. С ним команда в 1991 году завоевала единственный в своей истории чемпионский титул, а в 1992 году добралась до финала Лиги чемпионов. Виалли является вторым бомбардиром в истории «Сампдории» со 196 голами.

Летом 57-летний специалист входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии во время Евро-2020.

Источник — Il Secolo XIX

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