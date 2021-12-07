Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я сильно вырос в Аталанте»

Украинский хавбек – о матче против «Вильярреала»

  • 07.12.2021 17:29
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я сильно вырос в Аталанте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский принял участие в предматчевой конференции перед поединком шестого тура Лиги чемпионов против «Вильярреала» (8 декабря):

- Тренер всегда говорит мне бить не сильно, а точно. В матче с «Наполи» я забил красивый гол, но я хочу помогать команде, для меня важно отдавать всего себя команде. Трудно забивать из-за пределов штрафной, но я не должен только забивать.

После матча с «Наполи» мы праздновали, но уже на следующий день начали думать об этом матче. Когда ты побеждаешь, у тебя появляется уверенность в себе, но Лига чемпионов отличается от чемпионата. Завтра будет другая игра, у нас должна быть холодная голова и горячее сердце, мы должны отдать все на поле.

- Какова твоя личная цель?
- Я всегда хочу большего, хочу забить больше 8 голов, но моя цель – играть лучше, чем в прошлом сезоне. Посмотрим, получится ли. Теперь нас ждет матч в Лиге чемпионов и три – в чемпионате, надеемся сыграть хорошо.

Я сильно вырос в «Аталанте», многому научился за два года. Итальянский чемпионат сложный, в Бельгии у тебя есть больше времени, чтобы подумать. Но я должен улучшить много аспектов игры, не только технических, но и тактических. Я должен уметь делать все и учиться.

- Каким ты ожидаешь увидеть «Вильярреал»?
- Зависит от результата и от того, как мы будем играть. Если мы забьем ранний гол, то им придется раскрываться, но мы видели, что произошло в Испании. Мы играем дома, посмотрим, какой будет игра.

Источник — Tutto Atalanta

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