WhoScored: Малиновский – лучший игрок матча Наполи – Аталанта

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде одержала волевую победу над «Наполи» со счетом 3:2.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который открыл счет в поединке, получил от авторитетного портала WhoScored высокую оценку.
WhoScored оценил действия 28-летнего украинца в 8,0 баллов, тем самым признав его лучшим игроком встречи.
Источник — Sport.ua
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