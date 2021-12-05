WhoScored: Малиновский – лучший игрок матча Наполи – Аталанта

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде одержала волевую победу над «Наполи» со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который открыл счет в поединке, получил от авторитетного портала WhoScored высокую оценку.

WhoScored оценил действия 28-летнего украинца в 8,0 баллов, тем самым признав его лучшим игроком встречи.