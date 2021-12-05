WhoScored: Малиновский – лучший игрок матча Наполи – Аталанта

Авторитетный портал поставил Руслану самую высокую оценку

  • 05.12.2021 08:55
  • 2110 просмотров
  • 2 комментария
WhoScored: Малиновский – лучший игрок матча Наполи – Аталанта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде одержала волевую победу над «Наполи» со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который открыл счет в поединке, получил от авторитетного портала WhoScored высокую оценку.

WhoScored оценил действия 28-летнего украинца в 8,0 баллов, тем самым признав его лучшим игроком встречи.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Сначала:
    bonv
    bonv, 05.12.2021 09:07
    +3
    Красава.
    Ссылка
    kortizol228
    kortizol228, 05.12.2021 09:50
    -3
    слава ukraine, hero слава
    Ссылка
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