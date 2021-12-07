Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Сыграем с Барселоной лучшим составом»

Наставник «Баварии» не намерен проводить ротацию

  • 07.12.2021 16:56
  • 315 просмотров
  • 2 комментария
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Сыграем с Барселоной лучшим составом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Барварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (8 декабря):

«Мы рады, что сыграем этот матч, уже гарантировав себе первое место. Но это все равно важный матч.

Лига чемпионов – это всегда что-то особенное. И мы хотим быть справедливыми по отношению к остальным командам в группе. Мы сыграем лучшим составом из возможных.

Хави и его команда провели не так много тренировок вместе. Теперь они обороняются выше, чем раньше. Их контрпрессинг стал более активным. Это оставляет пространство за спинами, потому что сложно всегда перекрывать все зоны.

У «Барсы» до сих пор игроки мирового уровня в составе. Таблица давит на них, они должны побеждать и отдадут ради этого все силы. Дело не в том, чтобы выбить их из турнира, мы хотим заработать три очка. Я считаю, что они претендуют на титул».

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 07.12.2021 17:36
    +2
    Энди Мир, 07.12.2021 17:00
    Песси уже не в барсе , а так же продолжает её топить. После ЗМ стоило почитать интервью игроков Баварии, чтобы понять как они будут уничтожать их. А что будет в матче с псж даже сложно представить.
    Они ещё к ПСЖ доберутся. Вот там будет зрелище
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 07.12.2021 17:00
    0
    Песси уже не в барсе , а так же продолжает её топить. После ЗМ стоило почитать интервью игроков Баварии, чтобы понять как они будут уничтожать их. А что будет в матче с псж даже сложно представить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности