Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы довольны своими позициями»

Хавбек «Манчестер Сити» - о матче против «РБ Лейпциг»

  • 07.12.2021 15:01
  • 203 просмотра
  • 0 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы довольны своими позициями»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о настрое в команде накануне матча шестого тура Лига чемпионов против «РБ Лейпциг» (7 декабря):

«Все борются, много работают, и нужно отдать все и в конце сказать себе: я выложился на все сто процентов. Если ты этого заслуживаешь, то ты играешь, а если нет, значит, ты сделал недостаточно.

Неважно, какой это турнир, мы всегда стараемся показать свою лучшую игру, но это только середина сезона. Сейчас мы довольны своими позициями, но впереди еще очень много матчей, и ты не знаешь, что произойдет».

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности