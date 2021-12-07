Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы довольны своими позициями»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о настрое в команде накануне матча шестого тура Лига чемпионов против «РБ Лейпциг» (7 декабря):

«Все борются, много работают, и нужно отдать все и в конце сказать себе: я выложился на все сто процентов. Если ты этого заслуживаешь, то ты играешь, а если нет, значит, ты сделал недостаточно.

Неважно, какой это турнир, мы всегда стараемся показать свою лучшую игру, но это только середина сезона. Сейчас мы довольны своими позициями, но впереди еще очень много матчей, и ты не знаешь, что произойдет».