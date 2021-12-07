Иван ПЕРИШИЧ: «Мы собираемся обыграть Реал»

Хавбек «Интера» - о матче шестого тура Лиги чемпионов

  • 07.12.2021 14:44
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Иван ПЕРИШИЧ: «Мы собираемся обыграть Реал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Полузащитник «Интера» Иван Перишич поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Реала» (7 декабря):

«Интер» заслуженно шагнул в 1/8 финала турнира, однако команде этого мало. Мы собираемся обыграть «королевский» клуб и выйти в плей-офф с первого места. Наш клуб голоден до побед, поэтому подходим к матчу с максимальной концентрацией

В раздевалке «Интера» мы обсуждаем то, как остановить Винисиуса, ведь он в отличной форме. Я смотрел почти все игры «Мадрида» в этом сезоне, и бразилец был очень хорош.

Модрич - мой капитан, и я его очень уважаю. Он топ-парень и топ-футболист. Лука очень хороший человек. Надеюсь, завтра он не сыграет, и тогда «Интеру» будет полегче. Модрич - фантастический игрок!».

Источник — Football-Italia

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