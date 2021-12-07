Иван ПЕРИШИЧ: «Мы собираемся обыграть Реал»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Реала» (7 декабря):

«Интер» заслуженно шагнул в 1/8 финала турнира, однако команде этого мало. Мы собираемся обыграть «королевский» клуб и выйти в плей-офф с первого места. Наш клуб голоден до побед, поэтому подходим к матчу с максимальной концентрацией

В раздевалке «Интера» мы обсуждаем то, как остановить Винисиуса, ведь он в отличной форме. Я смотрел почти все игры «Мадрида» в этом сезоне, и бразилец был очень хорош.

Модрич - мой капитан, и я его очень уважаю. Он топ-парень и топ-футболист. Лука очень хороший человек. Надеюсь, завтра он не сыграет, и тогда «Интеру» будет полегче. Модрич - фантастический игрок!».