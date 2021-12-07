Вейналдум хочет покинуть ПСЖ

Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Он недоволен количеством игровой практики, которое он сейчас получает в команде.

В нынешнем сезоне на счету Вейналдума 3 гола и 1 ассист в 19 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Чаще всего 31-летний голландец выходит на замену.

Вейналдум перешел в ПСЖ летом текущего года из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В субботу он спас команду от поражения в матче с «Лансом».