Даяна Ястремская – Даниэла Висмане. Смотреть онлайн. LIVE (отменен)

Во вторник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№100 WTA) проведет стартовый матч на турнире WTA 125 в Анже.
Матч первого круга протви Даниэлы Висмане из Латвии (№305) пройдет восьмым запуском на центральном корте после матча Бюрель – Жакемо. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.
Обновлено: Ястремская снялась с турнира
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против Виталии Дьяченко из России (№165 WTA) или Кристины Буксы из Испании (№160 WTA).
Источник — Sport.ua
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