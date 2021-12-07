ВИДЕО. Голы на 90+9 и 90+11. Дикая развязка чемпионского матча в Парагвае

Такое бывает не только в кино

  • 07.12.2021 12:51
  • 2921 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Голы на 90+9 и 90+11. Дикая развязка чемпионского матча в Парагвае
© ФК Серро Портеньо

Южная Америка не перестает радовать любителей футбола невероятными матчами с интригой до последней секунды.
 
Перед чудесным спасениям 18-кратного чемпиона Чили от вылета из высшей лиги еще большая драма разразилась в чемпионата Парагвая. В матче «Гуарани» – «Серро Портеньо» решалась судьба чемпионства и хозяевам нужна была только победа.
 
Уже на 15-й минуте они стали играть в большинстве и завершили основное время с преимуществом в два мяча. Но дальше случилось какое-то дикое сумасшествие. На 90+2 минуте в штрафной площади «Гуарани» началась потасовка, по итогам которой сразу два игрока хозяев были удалены с поля. Одним из них стал вратарь, место которого занял полевой игрок. 
 
Футболисты «Серро Портеньо» воодушевились и сумели сравнять счет, забив на 90+9 и 90+11 минутах. Автор чемпионского гола Хуан Габриэль Патино Мартинес сразу же побежал праздновать, но тоже был удален за то, что снял футболку. 

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
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    limb0101
    limb0101, 07.12.2021 13:12
    0
    Лихо закручен сюжет, для футболистов - лучше снимайте футболки после игры и отдавайте болельщикам!
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    Sfântul
    online
    Sfântul, 07.12.2021 13:02
    0
    Надо взять на вооружение. А то Гармаш падает всего лишь на 90+5.
    Будем работать.
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