ВИДЕО. Голы на 90+9 и 90+11. Дикая развязка чемпионского матча в Парагвае

Южная Америка не перестает радовать любителей футбола невероятными матчами с интригой до последней секунды.



Перед чудесным спасениям 18-кратного чемпиона Чили от вылета из высшей лиги еще большая драма разразилась в чемпионата Парагвая. В матче «Гуарани» – «Серро Портеньо» решалась судьба чемпионства и хозяевам нужна была только победа.



Уже на 15-й минуте они стали играть в большинстве и завершили основное время с преимуществом в два мяча. Но дальше случилось какое-то дикое сумасшествие. На 90+2 минуте в штрафной площади «Гуарани» началась потасовка, по итогам которой сразу два игрока хозяев были удалены с поля. Одним из них стал вратарь, место которого занял полевой игрок.



Футболисты «Серро Портеньо» воодушевились и сумели сравнять счет, забив на 90+9 и 90+11 минутах. Автор чемпионского гола Хуан Габриэль Патино Мартинес сразу же побежал праздновать, но тоже был удален за то, что снял футболку.