Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы хотим прибавлять»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Конечно, все ребята, которые выйдут на поле, хотят победить, хотя мы очень уважаем «Лейпциг», так же как «Брюгге» и ПСЖ. Мы хотим прибавлять. Хотим улучшить некоторые вещи - мы точно знаем, какие именно. Чем чаще у нас появляется такая возможность, тем лучше все получается. Это очень большая возможность для нас», - сказал Гвардиола.

Матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 19:45 по Киеву.