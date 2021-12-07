Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы хотим прибавлять»

Наставник «Манчестер Сити» – о предстоящем матче с «Лейпцигом»

  • 07.12.2021 11:59
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы хотим прибавлять»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Конечно, все ребята, которые выйдут на поле, хотят победить, хотя мы очень уважаем «Лейпциг», так же как «Брюгге» и ПСЖ. Мы хотим прибавлять. Хотим улучшить некоторые вещи - мы точно знаем, какие именно. Чем чаще у нас появляется такая возможность, тем лучше все получается. Это очень большая возможность для нас», - сказал Гвардиола.

Матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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