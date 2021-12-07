Один из лидеров Ворсклы опроверг переговоры с Металлистом

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль прокомментировал информацию о том, что его хочет подписать харьковский «Металлист».

«Сейчас я в «Ворскле», и у меня есть действующий контракт. О всем остальном я ничего не знаю», - сказал Тилль.

24-летний полузащитник стал одним из лучших игроков чемпионата в первой половине сезона. Тилль забил 10 голов и сделал 8 ассистов во всех турнирах.

Ранее сообщалось что кроме Тилля «Металлист» хочет подписать и нападающего полтавчан Руслана Степанюка.