Один из лидеров Ворсклы опроверг переговоры с Металлистом

Оливье Тилль сосредоточен на игре за полтавчан

  • 07.12.2021 11:16
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Один из лидеров Ворсклы опроверг переговоры с Металлистом
© ФК Ворскла. Оливье Тилль

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль прокомментировал информацию о том, что его хочет подписать харьковский «Металлист».

«Сейчас я в «Ворскле», и у меня есть действующий контракт. О всем остальном я ничего не знаю», - сказал Тилль.

24-летний полузащитник стал одним из лучших игроков чемпионата в первой половине сезона. Тилль забил 10 голов и сделал 8 ассистов во всех турнирах.

Ранее сообщалось что кроме Тилля «Металлист» хочет подписать и нападающего полтавчан Руслана Степанюка.

Источник — Footboom

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