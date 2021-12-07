Стефано ПИОЛИ: «Это должен быть вечер Милана»

Наставник «россонери» – опредстоящем матче с «Ливерпулем»

  • 07.12.2021 11:00
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Стефано ПИОЛИ: «Это должен быть вечер Милана»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Верю, что мы можем выйти из группы, поскольку хотим этого и создали себе такую возможность.

У «Ливерпуля» очень скоростные и техничные форварды. Эта команда очень здорово играет в атаке. Нам надо быть крайне осторожными и выбирать как команде правильные игровые варианты. Это должен быть вечер «Милана». У нас будет лишь одна возможность, и нам придется рискнуть всем», - сказал Пиоли.

Матч «Милан» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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