Юрген КЛОПП: «Успеха можно добиваться только с фантастическим составом»

Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем матче с «Миланом»

  • 07.12.2021 10:41
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Юрген КЛОПП: «Успеха можно добиваться только с фантастическим составом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

«Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав.

Нам придется ротировать состав, это понятно. Мы обязаны сделать это, вот главная мысль. Это обычная история. Нужны перестановки, свежие игроки для более высокой игровой энергетики. В этом вся соль», - сказал Клопп.

Матч «Милан» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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