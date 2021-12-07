Защитник Днепра-1: «Черноморец создал много проблем, не лучшая игра»

Никита Кравченко поделился мыслями о победе над «Черноморцем»

  • 07.12.2021 10:53
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Защитник Днепра-1: «Черноморец создал много проблем, не лучшая игра»
© СК Днепр-1

«Днепр-1» на выезде одолел «Черноморец» (3:1) в матче 17-го тура УПЛ. Защитник «днепрян» Никита Кравченко прокомментировал результат.

«Скажу честно: это не самая лучшая наша игра. Однако мы проявили характер, отыгрались и во втором тайме уже выглядели лучше.

Готовясь к игре, мы обращали внимание на то, что они быстро выбегают в контратаки. Мы были готовы к этому, но не всегда получалось их остановить. Они действительно создали нам немало проблем.

Все работаем в том направлении, чтобы набрать максимальное количество очков и завершить полугодие на хорошей ноте», - сказал Кравченко.

Источник — СК Днепр-1

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