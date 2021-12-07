Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В таких матчах не бывает фаворита»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«В таких матчах не бывает фаворита. Если посмотрим на состав «Атлетико» и на их игроков, то сразу станет ясно, кто фаворит. Но мяч круглый. Победит тот, кто лучше сыграет в этот конкретный день», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Атлетико» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.