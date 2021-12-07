Диего СИМЕОНЕ: «Слова бесполезны, важны только дела»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против португальского «Порту».
«Я всегда говорю, что слова бесполезны, важны только дела. Я полностью доверяю своей команде. Я тренирую этих ребят, знаю их характер и доверяю им. Меня никогда не волновала лесть и не подавляла критика», - сказал Симеоне.
Матч «Порту» – «Атлетико» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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