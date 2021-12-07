В четверг, 9 декабря, состоится заключительный поединок группового раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» примет норвежский «Буде-Глимт».
Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
«Заря» – «Буде-Глимт». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
В прямом эфире поединок «Заря» – «Буде-Глимт» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Буде-Глимт».
Источник — Sport.ua
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