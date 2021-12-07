Карло АНЧЕЛОТТИ: «Наша цель – пройти в Лиге чемпионов весь путь до конца»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Мы демонстрируем игру высокого качества и самоотдачу. Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Главное, не думать об этом, а просто хорошо готовиться к каждому матчу. Мы хотим обыграть сильную команду. Наша цель - пройти в турнире весь путь до конца, что очень сложно. Это наш долг как самого успешного клуба в Европе», - сказал Анчелотти.

Матч «Реал» – «Интер» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00.