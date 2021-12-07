Игорь ЛЕОНОВ: «У тренера всегда должен быть собран чемодан с вещами»

В 17-м туре чемпионата УПЛ закарпатская команда крупно уступила «Александрии» 0:3.

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал, что помешало его подопечным дать бой на стадионе «Ника».

«На мой взгляд, дают о себе знать растранжиренные голевые моменты, уверен, что как минимум четыре очка в последних турах мы недобрали. Даже в проигранном поединке 16 тура - с «Динамо» минайцы заслуживали лучшей участи. Подопечные попали в психологическую яму, из которой пока не удается выкарабкаться. В матче с «Александрией» создалось впечатление, что ребята уже не верят в свои силы. Это сказывается на действиях даже ведущих футболистов, которые занервничали, в частности, самый именитый наш игрок Евгений Селезнев.

После поражения от «Александрии» я разговаривал с клубным руководством и кредит доверия ко мне не исчерпан. Хотя, как говорят, у тренера всегда должен быть собран чемодан с вещами. Очень много будет зависеть от того, как «Минай» сыграет в последнем перед отпуском поединке - с «Колосом», однако уже очевидно, чтобы спастись от вылета из элиты, перед весенней частью сезона нужно серьезно усилиться», - сказал Леонов.

Напомним, что «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков.