Симоне ИНДЗАГИ: «Хотим показать против Реала топ-игру»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Этот матч - ключевой. «Интер» лишь раз побеждал в Мадриде. По хода матча у нас будут тяжелые моменты, когда придется окопаться в обороне, но мы приехали сюда играть с характером и хотим добиться успеха.

Это важный для нас матч. Обе команды уже вышли в 1/8 финала, но мы хотим показать топ-игру. Мы продемонстрировали отличный футбол в предыдущей встрече, но этого оказалось мало. Придется показать чуть больше», - сказал Индзаги.

Матч «Реал» – «Интер» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00.