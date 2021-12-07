Симоне ИНДЗАГИ: «Хотим показать против Реала топ-игру»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
«Этот матч - ключевой. «Интер» лишь раз побеждал в Мадриде. По хода матча у нас будут тяжелые моменты, когда придется окопаться в обороне, но мы приехали сюда играть с характером и хотим добиться успеха.
Это важный для нас матч. Обе команды уже вышли в 1/8 финала, но мы хотим показать топ-игру. Мы продемонстрировали отличный футбол в предыдущей встрече, но этого оказалось мало. Придется показать чуть больше», - сказал Индзаги.
Матч «Реал» – «Интер» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00.
Источник — УЕФА
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