Симоне ИНДЗАГИ: «Хотим показать против Реала топ-игру»

Наставник «Интера» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

  • 07.12.2021 07:58
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Симоне ИНДЗАГИ: «Хотим показать против Реала топ-игру»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Этот матч - ключевой. «Интер» лишь раз побеждал в Мадриде. По хода матча у нас будут тяжелые моменты, когда придется окопаться в обороне, но мы приехали сюда играть с характером и хотим добиться успеха.

Это важный для нас матч. Обе команды уже вышли в 1/8 финала, но мы хотим показать топ-игру. Мы продемонстрировали отличный футбол в предыдущей встрече, но этого оказалось мало. Придется показать чуть больше», - сказал Индзаги.

Матч «Реал» – «Интер» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00.

Источник — УЕФА

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