Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Надеюсь, Месси был искренним»

Лидер «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о форварде ПСЖ Лионеле Месси, который получил Золотой мяч-2021. После своей победы Месси заявил, что Левандовски заслуживает получить эту награду.
«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова», - сказал Левандовски.
Напомним, Месси сказал. что Левандовски должен был получить Золотой мяч-2020. Но в тот год награду не вручали.
Источник — Sport.es
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