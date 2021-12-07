Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Надеюсь, Месси был искренним»

Лидер «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о форварде ПСЖ Лионеле Месси, который получил Золотой мяч-2021. После своей победы Месси заявил, что Левандовски заслуживает получить эту награду.

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова», - сказал Левандовски.

Напомним, Месси сказал. что Левандовски должен был получить Золотой мяч-2020. Но в тот год награду не вручали.