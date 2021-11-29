Месси – Левандовски: «Роберт, ты заслуживаешь Золотой мяч»

Обладатель Золотого мяча-2021 Лионель Месси после получения награды обратился к Роберту Левандовски, который занял в голосовании второе место:
«Ты заслуживаешь Золотой мяч. В прошлом году все были едины во мнении о том, что ты – главный победитель».
Напомним, в 2020 году Золотой мяч не был вручен.
Источник — Get French Football
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