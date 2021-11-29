Месси – Левандовски: «Роберт, ты заслуживаешь Золотой мяч»

Аргентинец отдал должное своему конкуренту

  • 29.11.2021 23:43
  • 1072 просмотра
  • 3 комментария
Месси – Левандовски: «Роберт, ты заслуживаешь Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Обладатель Золотого мяча-2021 Лионель Месси после получения награды обратился к Роберту Левандовски, который занял в голосовании второе место:

«Ты заслуживаешь Золотой мяч. В прошлом году все были едины во мнении о том, что ты – главный победитель».

Напомним, в 2020 году Золотой мяч не был вручен.

Источник — Get French Football

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    D.Lanskoy
    D.Lanskoy, 29.11.2021 23:54
    +3
    Считаю, что справедливо было бы все-таки присудить Золотой мяч 2020 года и вручить его Левандовски. То, как с ним поступили сегодня - полное свинство!!!
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    DIM-C
    online
    DIM-C, 30.11.2021 00:05 (изменен)
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 29.11.2021 23:52
    Не ну за эти слова Месси - респект. А еще больший был бы если бы он подошел к Роберту и на глазах у всего этого псевдожюри передал бы Мяч ему.
    Ага, а потом перевёл свою ЗП на счёт Барселоны
    Эти слова - лишь слова
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 29.11.2021 23:52
    -1
    Не ну за эти слова Месси - респект. А еще больший был бы если бы он подошел к Роберту и на глазах у всего этого псевдожюри передал бы Мяч ему.
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