Месси – Левандовски: «Роберт, ты заслуживаешь Золотой мяч»

Обладатель Золотого мяча-2021 Лионель Месси после получения награды обратился к Роберту Левандовски, который занял в голосовании второе место:

«Ты заслуживаешь Золотой мяч. В прошлом году все были едины во мнении о том, что ты – главный победитель».

Напомним, в 2020 году Золотой мяч не был вручен.