Бенитес после победы над Арсеналом установил уникальное достижение

Испанский наставник «Эвертона» вновь обыграл «канониров»

  • 07.12.2021 03:50
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Бенитес после победы над Арсеналом установил уникальное достижение
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче 15-го чемпионата Англии обыграл «Арсенал». Встреча закончилась со счетом 2:1.

Как сообщает Gracenote Live, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес стал лишь вторым тренером в истории АПЛ, которому удалось обыграть «Арсенал» с четырьмя разными командами.

Ранее он делал это, возглавляя «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».

Первым был Марк Хьюз, обыгрывавший «канониров» в АПЛ во главе «Блэкберна», «Манчестер Сити», «КПР» и «Сток Сити».

Источник — Gracenote Live

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