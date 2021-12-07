Бенитес после победы над Арсеналом установил уникальное достижение

«Эвертон» в матче 15-го чемпионата Англии обыграл «Арсенал». Встреча закончилась со счетом 2:1.
Как сообщает Gracenote Live, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес стал лишь вторым тренером в истории АПЛ, которому удалось обыграть «Арсенал» с четырьмя разными командами.
Ранее он делал это, возглавляя «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».
Первым был Марк Хьюз, обыгрывавший «канониров» в АПЛ во главе «Блэкберна», «Манчестер Сити», «КПР» и «Сток Сити».
Источник — Gracenote Live
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