Бенитес после победы над Арсеналом установил уникальное достижение

«Эвертон» в матче 15-го чемпионата Англии обыграл «Арсенал». Встреча закончилась со счетом 2:1.

Как сообщает Gracenote Live, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес стал лишь вторым тренером в истории АПЛ, которому удалось обыграть «Арсенал» с четырьмя разными командами.

Ранее он делал это, возглавляя «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».

Первым был Марк Хьюз, обыгрывавший «канониров» в АПЛ во главе «Блэкберна», «Манчестер Сити», «КПР» и «Сток Сити».