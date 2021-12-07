МОРОЗ: «Зачем VAR, если в штрафной играют рукой и не смотрят повтор»

Наставник «Черноморца» прокомментировал поражение

  • 07.12.2021 03:06
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  • 1 комментарий
МОРОЗ: «Зачем VAR, если в штрафной играют рукой и не смотрят повтор»
© СК Днепр-1

«Днепр-1» на выезде одолел «Черноморец» (3:1) в матче 17-го тура УПЛ. Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал результат.

— В первую очередь хочу поздравить команду «Днепр-1» с победой. Игра получилась боевая и интересная для болельщиков. Наши ошибки привели к пропущенным мячам, а собственные моменты мы, к сожалению, не реализовали. Как говорится, есть над чем работать.

— Почему команда не может выбраться из низа турнирной таблицы?
— В первую очередь, мы самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства, принятия верных решений. Только молодость. Но хочу сказать, что команда сейчас другая, чем была в первых турах. Ребята играют хорошо, мы довольны картинкой игры, но, к сожалению, результат отрицательный.

Почему сегодня не играл Сергей Кравченко?
— Кравченко сейчас болеет, поэтому, к сожалению, наш состав сегодня был не столь расширен. Есть у нас и другие игроки, получившие травмы и не участвовавшие в матче.

— За что арбитр дал желтую карточку вашему тренерскому штабу?
— Это были эмоции. Решения арбитра мы не будем комментировать. Как я уже говорил, непонятно зачем вообще нужен VAR, если играют рукой в ​​штрафной и эти моменты не пересматриваются. Так что здесь без комментариев.

Источник — СК Днепр-1

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 07.12.2021 03:36
    -1
    Когда там уже новьіе хозяева вступят в права...а то что то киевский речной флот тонет в черном море
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