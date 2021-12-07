Артем ДОВБИК: «Черноморец уже не мальчики для битья»

Лидер «Днепра» доволен победой в матче УПЛ

  • 07.12.2021 02:16
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Артем ДОВБИК: «Черноморец уже не мальчики для битья»
© СК Днепр-1

«Днепр-1» на выезде одолел «Черноморец» (3:1) в матче 17-го тура УПЛ. Артем Довбик, забивший мяч с пенальти, поделился впечатлениями от игры.

— Считаешь свои результативные действия, но сбился со счета, сколько забил и отдал?
— Конечно, слежу за этим, но чтобы не перегружать мысли, не акцентирую внимание. Главное, что помогаю команде победить.

— Ты пошел бить пенальти, несмотря на неудачную предыдущую попытку. Волновался?
- Нет, волнения не было. Заранее определился, куда я буду бить. Не стал ничего придумывать, без пауз, без ничего… Главное, что убил.

- В первом тайме игра не удалась такой, как планировали. По горячим следам можно определить причины, и благодаря чему удалось ее переломить?
— Надо отдать должное «Черноморцу»: команда уже не такая, как в первой игре, не такие мальчики для битья. Они хорошо защищались, где им помогало и поле. А у нас было много недостатка. Хорошо, что отыгрались, и уже во втором тайме довели дело до победы.

— С какой мотивацией подходите к последнему матчу года?
— Настраиваемся, как обычно, на победу, потому что нам нельзя сейчас терять очки. Мы едем за победой, во всех мнениях только об этой игре, и будем пытаться победить.

 

Источник — СК Днепр-1

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