Артем ДОВБИК: «Черноморец уже не мальчики для битья»

«Днепр-1» на выезде одолел «Черноморец» (3:1) в матче 17-го тура УПЛ. Артем Довбик, забивший мяч с пенальти, поделился впечатлениями от игры.

— Считаешь свои результативные действия, но сбился со счета, сколько забил и отдал?

— Конечно, слежу за этим, но чтобы не перегружать мысли, не акцентирую внимание. Главное, что помогаю команде победить.

— Ты пошел бить пенальти, несмотря на неудачную предыдущую попытку. Волновался?

- Нет, волнения не было. Заранее определился, куда я буду бить. Не стал ничего придумывать, без пауз, без ничего… Главное, что убил.

- В первом тайме игра не удалась такой, как планировали. По горячим следам можно определить причины, и благодаря чему удалось ее переломить?

— Надо отдать должное «Черноморцу»: команда уже не такая, как в первой игре, не такие мальчики для битья. Они хорошо защищались, где им помогало и поле. А у нас было много недостатка. Хорошо, что отыгрались, и уже во втором тайме довели дело до победы.

— С какой мотивацией подходите к последнему матчу года?

— Настраиваемся, как обычно, на победу, потому что нам нельзя сейчас терять очки. Мы едем за победой, во всех мнениях только об этой игре, и будем пытаться победить.