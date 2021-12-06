Тоттенхэм намерен продлить контракт с капитаном

«Тоттенхэм» начал переговоры по новому контракту с капитаном команды Уго Льорисом. Нынешнее соглашение с 34-летним французским голкипером истекает в конце текущего сезона.

Ожидается, что проблем в переговорах не возникнет и стороны подпишут новый контракт. Продление, скорее всего, состоится в конце декабря.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет пригласить на замену Льорису Джордана Пикфорда.