Тоттенхэм намерен продлить контракт с капитаном

Клуб уже ведет переговоры с Уго Льорисом

  • 06.12.2021 23:14
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Тоттенхэм намерен продлить контракт с капитаном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

«Тоттенхэм» начал переговоры по новому контракту с капитаном команды Уго Льорисом. Нынешнее соглашение с 34-летним французским голкипером истекает в конце текущего сезона.

Ожидается, что проблем в переговорах не возникнет и стороны подпишут новый контракт. Продление, скорее всего, состоится в конце декабря.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет пригласить на замену Льорису Джордана Пикфорда.

Источник — Twitter

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