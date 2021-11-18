Льорис на пенсию? Конте хочет подписать в Тоттенхэм Пикфорда

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет видеть в команде голкипера «Эвертона» и сборной Англии Джордана Пикфорда.

В 27-летнм англичанине Конте видит замену нынешнему голкиперу команды, 34-летнему ветерану Уго Льорису. Его контракт действует до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Пикфорда 10 матчей за «Эвертон» в АПЛ. Трансферная стоимость 27-летнего голкипера оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Ювентуса» Вестоном Маккенни.