Тоттенхэм интересуется еще одним игроком Ювентуса

«Шпоры» хотят подписать Вестона Маккенни

  • 13.11.2021 12:56
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Тоттенхэм интересуется еще одним игроком Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Вестон Маккенни

Сейчас «Тоттенхэм» занят поиском усиления в линию полузащиты. По информации известного инсайдера Николо Скиры, «Шпоры» обратили свое внимание на Вестона Маккенни из «Ювентуса».

Его кандидатуру продвигает спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который еще в прошлом сезоне работал в «Ювентусе». Именно он оформлял трансфер Маккенни из «Шальке» в туринский клуб.

В нынешнем сезоне на счету Маккенни 2 гола в 13 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего американца оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к вингеру «Ювентуса» Деяну Кулусевски.

Источник — твиттер Николо Скиры

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