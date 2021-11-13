Тоттенхэм интересуется еще одним игроком Ювентуса

Сейчас «Тоттенхэм» занят поиском усиления в линию полузащиты. По информации известного инсайдера Николо Скиры, «Шпоры» обратили свое внимание на Вестона Маккенни из «Ювентуса».
Его кандидатуру продвигает спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который еще в прошлом сезоне работал в «Ювентусе». Именно он оформлял трансфер Маккенни из «Шальке» в туринский клуб.
В нынешнем сезоне на счету Маккенни 2 гола в 13 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего американца оценивается в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к вингеру «Ювентуса» Деяну Кулусевски.
Источник — твиттер Николо Скиры
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