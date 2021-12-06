Шахтер – Шериф. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф».

«Матч в принципе никакого турнирного подтекста не имеет кроме финансовой составляющей и, так скажем, дела чести. Я считаю, что в первом матче «Шериф» на тот момент по делу обыграл «горняков». Нужно учесть этот факт и принять его, как должное.

Состав у «Шахтера» гораздо сильнее. Игроки «горняков» давно друг с другом тренируются и давно вместе играют. В принципе все преимущества на стороне «Шахтера», но, как показала первая игра, не все так просто. Поэтому «Шахтеру» на поединок с «Шерифом» нужно будет очень хорошо настроиться.

Каким может быть результат матча? «Шахтеру» нужно как-то через свое «не могу» перешагнуть и добавить агрессии в борьбе, в желании, во всем. И не нужно думать, что обыграем «Шериф» на классе у себя дома, раскатаем потихоньку соперника и забьем. Тут с первых минут надо сделать так, чтобы соперник зажался и не знал, что делать с мячом. Нужно «Шерифу» предоставить свои условия, чтобы им было некомфортно на поле. «Шахтер» в хороших матчах в принципе умеет это делать. Я надеюсь все-таки, что «Шахтер» хлопнет дверью, развеет какие-то споры и разговоры, утерев нос всем скептикам. Я думаю, что «Шахтер» выиграет, но это будет нелегко сделать. «Горнякам» нужно сыграть по-другому. Не так как они играли на внутренней арене в определенных отрезках поединков с «Рухом», «Львовом», тем же «Ингульцом». Я понимаю, что это разные уровни. Но, если «Шахтер» так будет вести игру, как в этих матчах УПЛ, ему будет очень сложно победить в этой игре. А если «горняки» сыграют по-другому, так как я сказал, то «Шахтер» в два мяча выиграет.

Букмекеры считают «Шахтер» фаворитом матча? Они знают, что «Шахтер» может и должен играть сильнее. Все ожидают немного другой игры и другого результата в этой Лиге чемпионов. У «Шерифа» стоит уважать тренера Вернидуба, который все знает о «Шахтере». Он все тонкости в игре «горняков» видит, он следит за командой, и он все это футболистам «Шерифа» донесет. Поэтому «Шахтеру» нужно сыграть не только за счет своих сильных сторон, но и прыгнуть через себя за счет характера, самоотдачи и бойцовских единоборств в хорошем смысле слова», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Шериф» состоится 7-го декабря. Начало встречи в 22:00.