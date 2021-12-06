Появилось расписание турниров WTA на первую половину 2022 года

Сезон стартует в Австралии

  • 06.12.2021 20:51
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Появилось расписание турниров WTA на первую половину 2022 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

WTA опубликовала расписание турниров на первую половину 2022 года. Ранее уже появилось расписание на январскую часть сезона, которая пройдет в Австралии.

В феврале и марте теннисистки продолжат выступления на харде в Европе (Санкт-Петербург, Лион), на Ближнем Востоке (Дубай, Доха) и Северной Америке (Гвадалаха, Монтеррей, Индиан-Уэллс, Майами).

После этого наступит чреда грунтовой части сезона. В апреле пройдут турниры в Чарльстоне, Боготе, Штутгарте, Стамбуле и Мадриде. В мае – в Риме, Страсбурге, Рабате, Кёльне. Кульминацией грунтового сезона станет Роллан Гаррос в конце мая.

Июнь пройдет под знаком травяных турниров: Ноттингем, Хертогенбос, Берлин, Бирмингем, Бад-Хомбург, Истборн и Уимблдон, который завершится в начале июля.

С полной версией календаря WTA на первую половину сезона можно ознакомиться здесь.

Источник — WTA

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