Во вторник, 7 декабря «Реал» в шестом туре Лиги чемпионов примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Реал» - «Интер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После пяти туров «Реал» лидирует в группе D лиги чемпионов с 12 очками в активе. «Интер» идет вторым с 10 баллами.