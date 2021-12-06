Во вторник, 7 декабря «Реал» в шестом туре Лиги чемпионов примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Реал» - «Интер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
После пяти туров «Реал» лидирует в группе D лиги чемпионов с 12 очками в активе. «Интер» идет вторым с 10 баллами.
Источник — Sport.ua
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