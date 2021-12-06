Рекордсмен Ризнык рассказал о пенальти: «Секретов нет, это 50 на 50»

Молодой вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык установил рекорд чемпионатов Украины, отразив пять подряд пенальти. Сам игрок подобной статистикой не интересуется.
«Если бы в новостях не написали, то я бы и не знал, что какой-то рекорд. Если кто-то побьет - молодец. Я за это не держусь. Отбить пенальти - это 50 на 50, фарт и психология. Никакого секрета нет, повезло или не повезло. У каждого вратаря свои подходы, свои фишки».
«Когда игрок идет бить, то ты уже должен помнить, куда он обычно бьет. Сколько забил, в какой угол. Думаю, все вратари так готовятся, теория такая».
«Мой стиль? Я не сравниваю себя ни с кем. Может, на Нойера немного похож по стилю, не знаю. Партнеры говорят, что на тер Штегена похож», - сказал Ризнык.
Источник — ПроФутбол
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