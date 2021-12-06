Во вторник, 7 декабря, состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянский «Милан» примет английский «Ливерпуль».
Матч пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Милан» — «Ливерпуль» покажет медиасервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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