Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шевченко рискнул. В Дженоа надо все менять»

Специалист – о тренерской карьере Андрея Шевченко в Италии

  • 06.12.2021 15:59
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шевченко рискнул. В Дженоа надо все менять»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение «Дженоа» от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче 16-го тура итальянской Серии А

«Слежу за Шевченко. Мы играли вместе, общались плотно, когда он был тренером сборной Украины. Я обрадовался, когда он возглавил «Дженоа», тем более что команда находилась в сложной ситуации. Там надо все менять. Андрей рискнул, покинул «теплое место» в сборной Украины, хотя это тоже трудная работа.

Пока результаты неубедительные. Матч с «Ювентусом» это подтвердил. Напрягает то, что команда не бьет по воротам, мало создает», - сказал Левченко.

Источник — Рейтинг букмекеров

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