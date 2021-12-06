Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шевченко рискнул. В Дженоа надо все менять»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение «Дженоа» от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче 16-го тура итальянской Серии А

«Слежу за Шевченко. Мы играли вместе, общались плотно, когда он был тренером сборной Украины. Я обрадовался, когда он возглавил «Дженоа», тем более что команда находилась в сложной ситуации. Там надо все менять. Андрей рискнул, покинул «теплое место» в сборной Украины, хотя это тоже трудная работа.

Пока результаты неубедительные. Матч с «Ювентусом» это подтвердил. Напрягает то, что команда не бьет по воротам, мало создает», - сказал Левченко.