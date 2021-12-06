Геннадий ЗУБОВ: «Шахтер хочет реванш, но у Шерифа на кону премиальные»

Специалист ждет напряженной борьбы в матче Лиги чемпионов

  • 06.12.2021 14:43
  • 1145 просмотров
  • 7 комментариев
Геннадий ЗУБОВ: «Шахтер хочет реванш, но у Шерифа на кону премиальные»
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 7 декабря, донецкий «Шахтер» проведет заключительный поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов против молдавского «Шерифа». Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от противостояния в Киеве.

«Хотя результат этого поединка уже не повлияет на турнирное положение команд, уверен, что он пройдет в интересной и напряженной борьбе. «Горняки» захотят взять реванш за поражение в Тирасполе, а гости, во главе с украинским тренером Юрием Вернидубом, попытаются доказать неслучайность своего взлета в еврокубках.

На мой взгляд, соперники не будут экспериментировать и бросят в бой оптимальные составы. Не думаю, что «Шериф» будет отсиживаться в окопах, все же на кону не только имидж клуба, но и очень серьезные премиальные.

Меня больше всего интересует, как сыграет 20-летний Михаил Мудрик, который феерил в последних поединках чемпионата УПЛ и обратил на себя внимание руководства национальной сборной Украины. Важно, чтобы он сумел проявить себя и на международной арене, оправдав доверие тренера Роберто Де Дзерби.

Думаю, что «Шахтер» победит 2:0, но для этого придется приложить максимум усилий», — считает Зубов.

Поединок «Шахтер» — «Шериф» начнется 7 декабря в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks 2356
    online
    aleks 2356, 06.12.2021 16:17
    +1
    Петр Яновский, 06.12.2021 15:03
    Что забудут? Что вы 3 место про...ли команде из Молдовы? Это позор на годы.
    ганьба це програти Шеріфу 2-0 у ПМР і зіграти 0-0 у Києві, як це зробило динамо.досить плакати Петро, ​​займе ваше динамо своє друге місце в чемпіонаті...
    Ссылка
    Altaïr
    Altaïr, 06.12.2021 16:30
    0
    Bulba_sumkin, 06.12.2021 15:35
    Позор не выйти из самой слабой группы ЛЕ с Мальме и Лугано, так что брысь под шконку)
    плекс тебе напомнить как мальме твой шахтер на шведский кукан натягивала или ты под шконку сразу залезеш?
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    - * -
    online
    - * -, 06.12.2021 16:22 (изменен)
    0
    Петр Яновский, 06.12.2021 15:03
    Что забудут? Что вы 3 место про...ли команде из Молдовы? Это позор на годы.
    Шериф из Тирасполя, ПМР. В Тирасполе обитает и принимает соперников. За Молдову они выступают по соглашению сторон. Как и в чемпионате Молдовы. Это надо знать, потому что в ПМР есть и своё первенство. Но оттуда Шериф не попадёт в УЕФА. А Молдове это только на пользу, с её то Сфынтулом и Петрокубом.
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 06.12.2021 15:35
    0
    Петр Яновский, 06.12.2021 15:03
    Что забудут? Что вы 3 место про...ли команде из Молдовы? Это позор на годы.
    Позор не выйти из самой слабой группы ЛЕ с Мальме и Лугано, так что брысь под шконку)
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 06.12.2021 15:03
    -1
    Face Control, 06.12.2021 15:00
    Увы, о шерифе через полгода все забудут.
    Что забудут? Что вы 3 место про...ли команде из Молдовы? Это позор на годы.
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 06.12.2021 16:09
    -2
    Начинается, инстасамку под всеми предлогами пропихают в сборную. Он даже не игрок основы в клубе. Какая nah сборная? На каваленка и судаковых уже насмотрелись, и этого достаточно даже не учитывая ссикана и других лавочников отсосуолло.
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    Face Control
    Face Control, 06.12.2021 15:00
    -2
    Увы, о шерифе через полгода все забудут.
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