Геннадий ЗУБОВ: «Шахтер хочет реванш, но у Шерифа на кону премиальные»

Во вторник, 7 декабря, донецкий «Шахтер» проведет заключительный поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов против молдавского «Шерифа». Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от противостояния в Киеве.

«Хотя результат этого поединка уже не повлияет на турнирное положение команд, уверен, что он пройдет в интересной и напряженной борьбе. «Горняки» захотят взять реванш за поражение в Тирасполе, а гости, во главе с украинским тренером Юрием Вернидубом, попытаются доказать неслучайность своего взлета в еврокубках.

На мой взгляд, соперники не будут экспериментировать и бросят в бой оптимальные составы. Не думаю, что «Шериф» будет отсиживаться в окопах, все же на кону не только имидж клуба, но и очень серьезные премиальные.

Меня больше всего интересует, как сыграет 20-летний Михаил Мудрик, который феерил в последних поединках чемпионата УПЛ и обратил на себя внимание руководства национальной сборной Украины. Важно, чтобы он сумел проявить себя и на международной арене, оправдав доверие тренера Роберто Де Дзерби.

Думаю, что «Шахтер» победит 2:0, но для этого придется приложить максимум усилий», — считает Зубов.

Поединок «Шахтер» — «Шериф» начнется 7 декабря в 22:00.