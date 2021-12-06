Виктор ВАЦКО: «В Украине растет молодой, топовый вратарь»

Известный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о вратаре полтавской Ворсклы и сборной Украины Дмитрии Ризныке.

«Ризнык еще раз показывает, что в Украине растет молодой, топовый вратарь. Мне просто очень интересно, как надолго он задержится в полтавской Ворскле. Мы говорим о нем как о вратаре, играющем на пенальти. Но ведь мы должны говорить о том, что он ярко выраженный современный вратарь. У него классная антропометрия, хорошая реакция, и он прекрасно играет ногами. Я его называю «полтавский Нойер», - сказал Вацко.

Напомним, что в матче 17 тура УПЛ против львовского «Руха» (0:0) Ризнык отбил пенальти и установил рекорд чемпионата Украины, не пропустив с 11-метровой отметки пять раз подряд.