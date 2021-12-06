Виктор ВАЦКО: «В Украине растет молодой, топовый вратарь»

Специалист – об игре Дмитрия Ризныка

  • 06.12.2021 14:28
  • 1506 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор ВАЦКО: «В Украине растет молодой, топовый вратарь»
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Известный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о вратаре полтавской Ворсклы и сборной Украины Дмитрии Ризныке.

«Ризнык еще раз показывает, что в Украине растет молодой, топовый вратарь. Мне просто очень интересно, как надолго он задержится в полтавской Ворскле. Мы говорим о нем как о вратаре, играющем на пенальти. Но ведь мы должны говорить о том, что он ярко выраженный современный вратарь. У него классная антропометрия, хорошая реакция, и он прекрасно играет ногами. Я его называю «полтавский Нойер», - сказал Вацко.

Напомним, что в матче 17 тура УПЛ против львовского «Руха» (0:0) Ризнык отбил пенальти и установил рекорд чемпионата Украины, не пропустив с 11-метровой отметки пять раз подряд.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alex13
    online
    alex13, 06.12.2021 14:51
    0
    Юрий Карпенко, 06.12.2021 14:47
    Його купить Шахтар і на цьому ріст припиниться
    Якщо його купить ДК, буде те ж саме!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 06.12.2021 14:47
    0
    Його купить Шахтар і на цьому ріст припиниться
    Ссылка
    rus
    rus, 06.12.2021 14:58
    -1
    Мы ждём тебя!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 06.12.2021 14:58
    -1
    По новости, он уже считай игрок великого Шахтёра.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 06.12.2021 14:57
    -1
    ____FunnyCat, 06.12.2021 14:57
    Главное не поломать себе карьеру и не перейти в шахтёр
    Почему тебя вчера снова забанили, а ты и рада?
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 14:57
    -1
    Главное не поломать себе карьеру и не перейти в шахтёр
    Ссылка
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