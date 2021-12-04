Дмитрий Ризнык установил рекорд чемпионатов Украины

В матче с «Рухом» (0:0) 22-летний голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык, отразив удар с «точки» Юрия Климчука, вышел победителем в пятой подряд пенальтийской дуэли. Тем самым он побил рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший Валерию Воробьеву, Виталию Постранскому и Игорю Шуховцеву. А еще одно высшее достижение УПЛ, обладателями которого являются те же Постранский и Шуховцев, Ризнык повторил, парировав 5-й пенальти кряду.
К слову, больше пенальтийских дуэлей в одном сезоне выигрывали только Валерий Воробьев (1993/94) и Богдан Сарнавский (2019/20) - по 6.
Вратари, выигравшие четыре пенальтийские дуэли подряд в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дата
|
Кто бил
|
Матч
|
Счет
|
5
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
14.08.2021
|
Михаил СЕРГИЙЧУК*
|
Верес (г)
|
1:1
|
|
|
|
20.08.2021
|
Юрий БАТЮШИН
|
Металлист 1925 (д)
|
2:0
|
|
|
|
24.09.2021
|
Вячеслав ЧУРКО
|
Колос (г)
|
1:0
|
|
|
|
27.11.2021
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1 (г)
|
1:5
|
|
|
|
04.12.2021
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух (г)
|
0:0
|
4
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
03.04.1994
|
Александр ПРИЗЕТКО
|
Динамо (г)
|
0:3
|
|
|
|
03.04.1994
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Динамо (г)
|
0:3
|
|
|
|
16.04.1994
|
Александр ПЕТРИК**
|
Металлург З (г)
|
1:1
|
|
|
|
15.05.1994
|
Игорь ВОЛКОВ
|
Таврия (г)
|
0:2
|
4
|
Виталий ПОСТРАНСКИЙ
|
Ворскла
|
26.10.2002
|
Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО
|
Оболонь (д)
|
0:0
|
|
|
|
09.05.2004
|
Сеад САЛАХОВИЧ
|
Кривбасс (г)
|
1:3
|
|
|
|
25.05.2004
|
Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ
|
Волынь (д)
|
2:2
|
|
|
|
07.11.2004
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д (г)
|
0:2
|
4
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
13.08.2011
|
Андрей ТКАЧУК
|
Карпаты (г)
|
1:2
|
|
|
|
27.08.2011
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Кривбасс (г)
|
1:2
|
|
|
|
17.09.2011
|
Алексей ПОЛЯНСКИЙ
|
Ильичевец (г)
|
1:1
|
|
|
|
25.09.2011
|
Лучан БУРДУЖАН
|
Черноморец (д)
|
0:2
|
4
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Ильичевец
|
03.03.2012
|
Лучан БУРДУЖАН *
|
Черноморец (г)
|
0:1
|
|
|
|
12.08.2012
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (д)
|
0:1
|
|
|
|
17.09.2012
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (г)
|
0:0
|
|
|
|
12.04.2013
|
Рамон ЛОПЕС*
|
Волынь (г)
|
2:0
* штанга (перекладина); ** мимо (выше) ворот.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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