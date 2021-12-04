Дмитрий Ризнык установил рекорд чемпионатов Украины

22-летний голкипер «Ворсклы» выиграл пятую кряду пенальтийскую дуэль

  • 04.12.2021 20:27
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Дмитрий Ризнык установил рекорд чемпионатов Украины
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

В матче с «Рухом» (0:0) 22-летний голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык, отразив удар с «точки» Юрия Климчука, вышел победителем в пятой подряд пенальтийской дуэли. Тем самым он побил рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший Валерию Воробьеву, Виталию Постранскому и Игорю Шуховцеву. А еще одно высшее достижение УПЛ, обладателями которого являются те же Постранский и Шуховцев, Ризнык повторил, парировав 5-й пенальти кряду.

К слову, больше пенальтийских дуэлей в одном сезоне выигрывали только Валерий Воробьев (1993/94) и Богдан Сарнавский (2019/20) - по 6.

Вратари, выигравшие четыре пенальтийские дуэли подряд в чемпионатах Украины

Серия

Вратарь

Клуб

Дата

Кто бил

Матч

Счет

5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

14.08.2021

Михаил СЕРГИЙЧУК*

Верес (г)

1:1

 

 

 

20.08.2021

Юрий БАТЮШИН

Металлист 1925 (д)

2:0

 

 

 

24.09.2021

Вячеслав ЧУРКО

Колос (г)

1:0

 

 

 

27.11.2021

Артем ДОВБИК

Днепр-1 (г) 

1:5

 

 

 

04.12.2021

Юрий КЛИМЧУК

Рух (г) 

0:0

4

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

03.04.1994

Александр ПРИЗЕТКО

Динамо (г)

0:3

 

 

 

03.04.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо (г)

0:3

 

 

 

16.04.1994

Александр ПЕТРИК**

Металлург З (г)

1:1

 

 

 

15.05.1994

Игорь ВОЛКОВ

Таврия (г)

0:2

4

Виталий ПОСТРАНСКИЙ

Ворскла

26.10.2002

Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО

Оболонь (д)

0:0

 

 

 

09.05.2004

Сеад САЛАХОВИЧ

Кривбасс (г)

1:3

 

 

 

25.05.2004

Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ

Волынь (д)

2:2

 

 

 

07.11.2004

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д (г)

0:2

4

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

13.08.2011

Андрей ТКАЧУК

Карпаты (г)

1:2

 

 

 

27.08.2011

Младен БАРТУЛОВИЧ

Кривбасс (г)

1:2

 

 

 

17.09.2011

Алексей ПОЛЯНСКИЙ

Ильичевец (г)

1:1

 

 

 

25.09.2011

Лучан БУРДУЖАН

Черноморец (д)

0:2

4

Рустам ХУДЖАМОВ

Ильичевец

03.03.2012

Лучан БУРДУЖАН *

Черноморец (г)

0:1

 

 

 

12.08.2012

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (д)

0:1

 

 

 

17.09.2012

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (г)

0:0

 

 

 

12.04.2013

Рамон ЛОПЕС*

Волынь (г)

2:0

* штанга (перекладина); ** мимо (выше) ворот.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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