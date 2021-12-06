Алексей КАЩУК: «Это один из лучших моих матчей»

Хавбек «Мариуполя» Алексей Кащук подвел итоги матча 17-го тура УПЛ против «Десны» (3:3). Кащук отметился хет-триком.

— Сегодня выдался очень хороший матч в вашем исполнении. Какие ощущения?

— Да, хорошая игра с сильным соперником. Для нас это очко очень важно, хотя мы и стремились победить, но, все равно, это — плюс один пункт в копилку.

— Что можете сказать про состояние газона и про погодные условия?

— Не хотелось бы говорить о поле, так как оно одинаковое для обеих команд. Конечно, привыкали первые 10-15 минут, потом адаптировались, и, я считаю, в целом показали хороший футбол. Это касается как нас, так и нашего соперника.

— Три гола. Можно ли сказать, что это — ваш лучший матч в Премьер-лиге?

— На моем счету два мяча, третий забил Хромей. Но все равно, наверное, это один из лучших моих матчей, так как моя задача как атакующего игрока — забивать голы и отдавать передачи.

— Вы оригинально празднуете голы. Что это означает и кому посвящается?

— Ничего не означает. Первый гол с Холодом отпраздновали. Мы с ним давно дружим и придумали такое. Второй — это просто обычное движение.

— Ничья на выезде с таким соперником, как «Десна», результат добавляет уверенности перед заключительным матчем года?

— Да, конечно. Несмотря на то, что настраивались на победу, но вырвать на последних минутах ничью, думаю, для нас это плюс.

— В этом матче «Мариуполь» установил рекорд — 13 реализованных пенальти подряд. Откуда такая хладнокровность?

— Часто после тренировок отрабатываем удары с отметки. То я, то Мишнев. Сегодня он мне дал пробить, и я забил.