СКРИПНИК: «След в украинском футболе? Я же не писатель и не художник»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о том, какой след в украинском футболе хотел бы оставить.

«Та какой след, я же не писатель и не художник какой-то. Я уверен, что время, которое я здесь пробыл и поработал с ребятами, позволило им немного вырасти в своем развитии и восприятии футбола. Я просто выполняю то, что умею, пытаюсь сделать то, чему меня учили. Я хочу как можно лучше и профессиональнее работать с «Зарей», быть откровенным с игроками. Они для меня как дети, даже если им по 35 лет. Мы сейчас делаем одно дело. Я этим живу и горжусь», - сказал Скрипник.

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