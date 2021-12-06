СКРИПНИК: «След в украинском футболе? Я же не писатель и не художник»

Наставник «Зари» сосредоточен исключительно на своей работе в клубе

  • 06.12.2021 13:38
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СКРИПНИК: «След в украинском футболе? Я же не писатель и не художник»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о том, какой след в украинском футболе хотел бы оставить. 

«Та какой след, я же не писатель и не художник какой-то. Я уверен, что время, которое я здесь пробыл и поработал с ребятами, позволило им немного вырасти в своем развитии и восприятии футбола. Я просто выполняю то, что умею, пытаюсь сделать то, чему меня учили. Я хочу как можно лучше и профессиональнее работать с «Зарей», быть откровенным с игроками. Они для меня как дети, даже если им по 35 лет. Мы сейчас делаем одно дело. Я этим живу и горжусь», - сказал Скрипник.

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Источник — BurBuzz

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