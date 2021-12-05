Виктор СКРИПНИК: «Геллер обиделся из-за моего желания перейти в Днепр-1»

Наставник «Зари» – о несостоявшемся переходе в «Днепр-1»

  • 05.12.2021 12:27
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Виктор СКРИПНИК: «Геллер обиделся из-за моего желания перейти в Днепр-1»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о своем конфликте с президентом клуба Евгением Геллером из-за своего желания перейти в «Днепр-1» в 2020 году.

– Президент «Зари» Евгений Геллер был обижен на вас, что вы дали согласие перейти в «Днепр-1».
– Я не давал согласия. Я качнул лодку и виноват в этой ситуации. Обратился к президенту с этим вопросом, но Геллер ответил, что у меня действующий контракт. Он не хотел, чтобы я уходил. На этом мы и остановились. Тогда я сказал, что буду честно продолжать отрабатывать и дальше свой контракт. 

– Почему тогда Геллер обиделся?
– Из-за моего желания перейти в «Днепр-1». Это моя первая команда и родина, можно так сказать. Тогда статус днепровской команды был не выше, чем «Зари». Президент сам был удивлен, что я хочу перейти в команду, которая не играет в еврокубках. Просто я начинал там, это моя первая любовь. 

– Во время всей этой ситуации с «Днепром-1», футболисты «Зари» вышли на Геллера и сказали, что будут играть только под вашим руководством. Вы знаете это?
– Я слышал об этом. Мне стало понятно, что нельзя подводить этих ребят, которые надеяться на то, что я еще минимум два года буду с ними. 

– Что вас примерило с президентом в итоге?
– Начался рабочий процесс, подготовка к новому сезону. Все прошлое стало забываться. Мы взрослые люди, которые поговорили, пожали друг другу руки, и смотрим вперед. Мы же не истерички какие-то, чтобы тарелки бить и вспоминать друг другу прошлое. Это никому не нужно и будет неправильно по отношению к клубу и футболистам, которые хотят и мечтают играть за «Зарю».

Источник — BurBuzz

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