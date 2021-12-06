Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное, чтобы перед Шерифом не все голы забили»

Специалист – о разгромной победе «Шахтера» над «Львовом»

  • 06.12.2021 12:59
  • 458 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное, чтобы перед Шерифом не все голы забили»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал разгромную победу «Шахтера» над «Львовом» (6:1) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

«Самое главное, чтобы перед «Шерифом» не все голы забили. А пенальти - чистый», - сказал Леоненко.

Матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 06.12.2021 13:25
    -1
    Великий Шахтёр знает что делает.
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    PFCLviv
    PFCLviv, 06.12.2021 13:15
    -1
    Ну там такі сліпі судді і сліпе ВАР не працюватиме точно
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    avk2307
    avk2307, 06.12.2021 13:13
    -1
    Пенальти грязный, а насчет голов правда.
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