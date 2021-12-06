Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное, чтобы перед Шерифом не все голы забили»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал разгромную победу «Шахтера» над «Львовом» (6:1) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.
«Самое главное, чтобы перед «Шерифом» не все голы забили. А пенальти - чистый», - сказал Леоненко.
Матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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