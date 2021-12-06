Металлист 1925 хочет подписать защитника Оболони

У «Оболони» первая кадровая потеря. Защитник Никита Безуглый покидает столичный клуб, за который выступал с 2017 года.
Его контракт с «пивоварами» истекает 31 декабря. Игроком интересуется дебютант Премьер-лиги - «Металлист 1925».
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Безуглого в 150 000 евро.
Источник — Footboom
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