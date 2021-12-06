ВИДЕО. В ворота Динамо. 15 лет назад Роналдо забил последние голы за Реал

Шестого декабря 2006 года киевское «Динамо» принимало мадридский «Реал» в рамках шестого тура группового раунде Лиги чемпионов.



Тот матч уже ничего не решал, киевляне досрочно попрощались с еврокубковой весной, а «Реал» финишировал вторым.



В первом тайме Максим Шацких оформил дубль и матч шел к победе киевского клуба, но бразилец Роналдо в концовке встрече огорчил киевских болельщиков, которые пришли на НСК «Олимпийский».



К слову, это были последние голы «зубастика» в составе мадридского клуба. За три дня до этого он забил последний гол в чемпионате Испании, огорчив «Атлетик». В январе 2007-го Роналдо ушел в «Милан».