ВИДЕО. В ворота Динамо. 15 лет назад Роналдо забил последние голы за Реал

Шестого декабря 2006 года киевское «Динамо» принимало мадридский «Реал» в рамках шестого тура группового раунде Лиги чемпионов.
Тот матч уже ничего не решал, киевляне досрочно попрощались с еврокубковой весной, а «Реал» финишировал вторым.
В первом тайме Максим Шацких оформил дубль и матч шел к победе киевского клуба, но бразилец Роналдо в концовке встрече огорчил киевских болельщиков, которые пришли на НСК «Олимпийский».
К слову, это были последние голы «зубастика» в составе мадридского клуба. За три дня до этого он забил последний гол в чемпионате Испании, огорчив «Атлетик». В январе 2007-го Роналдо ушел в «Милан».
🔙💫 ¡Tal día como hoy, en 2006, @Ronaldo marcó sus últimos dos goles con el @RealMadrid!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 6, 2021
🆚 @DynamoKyiv #RMHistory | #RealFootball | #UCL pic.twitter.com/DfTrdPlHlt
Источник — ФК Реал Мадрид
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