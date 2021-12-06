ВИДЕО. В ворота Динамо. 15 лет назад Роналдо забил последние голы за Реал

Киевляне упустили победу на последних минутах встречи

  • 06.12.2021 11:40
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ВИДЕО. В ворота Динамо. 15 лет назад Роналдо забил последние голы за Реал
© ФК Реал Мадрид

Шестого декабря 2006 года киевское «Динамо» принимало мадридский «Реал» в рамках шестого тура группового раунде Лиги чемпионов.
 
Тот матч уже ничего не решал, киевляне досрочно попрощались с еврокубковой весной, а «Реал» финишировал вторым.
 
В первом тайме Максим Шацких оформил дубль и матч шел к победе киевского клуба, но бразилец Роналдо в концовке встрече огорчил киевских болельщиков, которые пришли на НСК «Олимпийский».
 
К слову, это были последние голы «зубастика» в составе мадридского клуба. За три дня до этого он забил последний гол в чемпионате Испании, огорчив «Атлетик». В январе 2007-го Роналдо ушел в «Милан».

Источник — ФК Реал Мадрид

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